NYT сообщила о приезде Джулиани в Киев для съемок фильма в защиту Трампа

NYT сообщила о приезде Джулиани в Киев для съемок фильма в защиту Трампа

Адвокат американского лидера встретился с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. Его поездка связана со съемками документального сериала против импичмента

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани во вторник, 3 декабря, встретился в Будапеште с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, после этого он отправился в Киев, чтобы провести встречу с другим бывшим главой надзорного ведомства Виктором Шокиным и экс-прокурором Константином Куликом, который занимался уголовным делом в отношении частной газодобывающей компании Burisma.

Отмечается, что ранее об этой поездке не сообщалось. По данным газеты, она связана с подготовкой в США документального сериала, который снимается для консервативного кабельного канала One America News (OAN). Он призван подорвать доверие к процедуре импичмента президента, отмечает NYT. В эфир вышли уже два эпизода сериала, который позиционируется как «республиканская альтернатива слушаниям по импичменту».

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