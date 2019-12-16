На Филиппинах из-за землетрясения погибли три человека

На одном из островов Филиппин из-за землетрясения магнитудой 6,8 погибли три человека, среди них шестилетняя девочка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на губернатора провинции Давао дель Сур. Ребенок находился в доме, когда сооружение обрушилось на него.

MindaNews со ссылкой на Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками сообщает, что в результате подземных толчков было повреждено не меньше 315 зданий в провинции Давао дель Сур.

The New York Times пишет о 15 пострадавших из-за стихийного бедствия, Manila Bulletin приводит данные о 37 получивших ранения.