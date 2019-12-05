В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7

В 130 километрах от Пекина в городе Таншань зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2, говорится в сообщении Геологической службы США.

Глубина очага землетрясения составила 10 км. Точки были зарегистрированы в 08:02 по местному времени (03:02 мск).

О пострадавших в городе с населением свыше трех миллионов жителей не сообщается.

4 декабря у берегов Шикотана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр толчков находился в 110 км от острова Курильской гряды. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км.