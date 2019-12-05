Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Россельхознадзор сжег 4,5 т незаконно добытой красной икры в Петербурге Политика, 05:11 NYT сообщила о приезде Джулиани в Киев для съемок фильма в защиту Трампа Политика, 05:11 В какой валюте лучше вести расчеты с Китаем РБК и Открытие, 05:00 В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 04:50 Трамп назвал свое участие в саммите НАТО «очень успешным» Политика, 04:19 WSJ узнала о планах США перебросить на Ближний Восток 14 тыс. военных Политика, 04:03 Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине Общество, 04:00 В работе Facebook произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 03:39 Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента Политика, 03:18 СМИ сообщили о дате первого коммерческого пуска с космодрома Восточный Технологии и медиа, 03:06 В Польше жилой дом рухнул после взрыва газа Общество, 03:02 СМИ узнали о перехвате ВМС США судна с иранскими ракетами Политика, 02:50 Нетаньяху заявил о «везении» Израиля из-за политики давления США на Иран Политика, 02:31 «Тоттенхэм» с Моуринью потерпел первое поражение в матче с «МЮ» Спорт, 02:19
Общество ,  
0 
В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7

В 130 километрах от Пекина в городе Таншань зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2, говорится в сообщении Геологической службы США.

Глубина очага землетрясения составила 10 км. Точки были зарегистрированы в 08:02 по местному времени (03:02 мск).

О пострадавших в городе с населением свыше трех миллионов жителей не сообщается.

Общество
В Албании завершилась поисково-спасательная операция после землетрясения

4 декабря у берегов Шикотана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр толчков находился в 110 км от острова Курильской гряды. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км.


 

Теги: землетрясение, Китай
Материалы по теме
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Общество
В Албании завершилась поисково-спасательная операция после землетрясения
Общество
Число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до 48
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter