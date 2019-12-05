Второе за сутки землетрясение произошло возле Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 171 км от города Курильск, расположенного на острове Итуруп. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Подземный толчки были зарегистрированы в 13:03 по местному времени (05:03 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Получасом ранее в 93 км от Шикотана также были зафиксированы толчки магнитудой 5,0. Глубина очага этого землетрясения составила 10 км.

Информация о пострадавших или угрозе цунами не поступала.