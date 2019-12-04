У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

У острова Шикотан произошло землетрясение магнитудой 5,2, говорится в сообщении Геологической службы США.

Эпицентр стихийного бедствия находился примерно в 110 км от острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее. Очаг стихийного бедствия находился на глубине 10 км.

В конце ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в 10 км на запад от города Шиджак. В результате происшествия пострадали десятки человек, как минимум шесть погибли.