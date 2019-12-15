Сенаторы оценили заявление Польши об опасности противостояния с Россией

Власти Польши начинают понимать негативные последствия конфронтации с Россией и их риторика меняется, заявил РБК первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на высказывание главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского о том, что Польша никогда не будет настаивать на противостоянии России и Запада.

«Риторика польских руководителей на глазах меняется. Видимо, они начинают понимать, что конфронтация с Россией для них убыточна не менее, чем для нас плохие отношения с Западом», — сказал Джабаров. По его словам, изменения в риторике властей Польши произошли после юбилейного саммита НАТО в Лондоне 4 декабря, где американский президент Дональда Трамп заявил, что не считает Россию врагом. О том, что не надо считать Россию врагом также заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметил Джабаров.

Кроме того, по мнению сенатора, Польша «немного разочаровалась» в Украине, на которую «возлагались большие надежды». «Мне кажется, что вся Европа понимает, что Украина реально буксует, никаких минских соглашений она выполнять не собирается, несмотря на недавнюю встречу в Париже», — отметил Джабаров. По его словам, европейцы «смирились» с тем, что не надо делать ставку на Украину в транзите газа, а стоит рассчитывать на другие направления, например на «Северный поток-2», «Турецкий поток» или «другие возможности». «Будем надеяться, что это не разовые заявления и они превратятся в некоторую тенденцию, и реальные действия за ними последуют», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Россия также не считает Польшу и страны НАТО врагами. «Да, мы в определенной степени соперники, мы противостоим друг другу, но мы не враги, никто не собирается выяснять отношения на поле брани», — сказал Джабаров. «Чем быстрее наши отношения нормализуются, хотя бы в том формате НАТО-Россия, в котором они были прерваны в 2014 году, тем лучше (в апреле 2014 года альянс заявил о приостановлении всех видов гражданского и военного сотрудничества с Россией, включая работу Совета Россия-НАТО. — РБК.)», — заключил сенатор.