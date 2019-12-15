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Политика ,  
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Сенаторы оценили заявление Польши об опасности противостояния с Россией

Власти Польши начинают понимать негативные последствия конфронтации с Россией и их риторика меняется, заявил РБК первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на высказывание главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского о том, что Польша никогда не будет настаивать на противостоянии России и Запада.

«Риторика польских руководителей на глазах меняется. Видимо, они начинают понимать, что конфронтация с Россией для них убыточна не менее, чем для нас плохие отношения с Западом», — сказал Джабаров. По его словам, изменения в риторике властей Польши произошли после юбилейного саммита НАТО в Лондоне 4 декабря, где американский президент Дональда Трамп заявил, что не считает Россию врагом. О том, что не надо считать Россию врагом также заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметил Джабаров.

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Кроме того, по мнению сенатора, Польша «немного разочаровалась» в Украине, на которую «возлагались большие надежды». «Мне кажется, что вся Европа понимает, что Украина реально буксует, никаких минских соглашений она выполнять не собирается, несмотря на недавнюю встречу в Париже», — отметил Джабаров. По его словам, европейцы «смирились» с тем, что не надо делать ставку на Украину в транзите газа, а стоит рассчитывать на другие направления, например на «Северный поток-2», «Турецкий поток» или «другие возможности». «Будем надеяться, что это не разовые заявления и они превратятся в некоторую тенденцию, и реальные действия за ними последуют», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Россия также не считает Польшу и страны НАТО врагами. «Да, мы в определенной степени соперники, мы противостоим друг другу, но мы не враги, никто не собирается выяснять отношения на поле брани», — сказал Джабаров. «Чем быстрее наши отношения нормализуются, хотя бы в том формате НАТО-Россия, в котором они были прерваны в 2014 году, тем лучше (в апреле 2014 года альянс заявил о приостановлении всех видов гражданского и военного сотрудничества с Россией, включая работу Совета Россия-НАТО. — РБК.)», — заключил сенатор.

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Член комитета Совета Федерации по Международным делам Сергей Цеков заявил в беседе с РБК, что здравый смысл «периодически звучит» в высказываниях польских политиков. «Правда это редкие случаи, часто это делают оппозиционные деятели и политики. Они говорят о необходимости сотрудничества с Россией и указывают на проблемы, которые есть у Польши в связи с отказом от конструктивных соседских отношений с Россией», — пояснил Цеков. По его словам, впервые за последние три-четыре года такое заявление прозвучало «из уст довольно высокопоставленного лица» в польской власти. В частности, Цеков отметил высказывание президента Польши Анджея Дуды, который ранее заявил о необходимости сотрудничать с Россией.

«Дай бог, чтобы это были не просто слова, а нашло бы выражение в конкретных делах. Если это будет повторяться, превратится в тенденцию, то это очень хорошо. Это правильно для России, правильно для Польши, правильно для Европы, по большому счету — для всего международного сообщества», — заключил сенатор.

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Президент Польши отказался считать Россию врагом

Ранее 15 декабря глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Польша никогда не будет стремиться к конфронтации России и Запада, поскольку Польша может стать жертвой этого противостояния. Он отметил, что ситуация «ограниченной возможности» диалога с Россией может измениться, если Москва «отойдет от политики силы». Перед этим, на саммите НАТО в Лондоне, польский президент Анджей Дуда заявил, что, несмотря на разногласия с Россией, необходимо работать над улучшением взаимодействия между странами. Он отметил, что по отношению к России «нет речи ни о какой враждебности».

Саммит НАТО прошел 4 декабря в Лондоне. По итогам встречи страны-члены альянса приняли итоговую декларацию, в которой назвали «агрессивные действия» России угрозой для евроатлантической безопасности. При этом глава альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО заинтересовано в улучшении взаимодействия с Москвой, и отметил, что Россия остается крупнейшим союзником альянса.

Теги: Польша, Россия, враги, новости РБК
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В Польше предупредили о последствиях противостояния Запада и России
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