Президент Польши отказался считать Россию врагом

Анджей Дуда дипломатично отозвался о России, назвав ее «соседом и партнером» НАТО. Хотя у альянса и Москвы есть непримиримые противоречия, этого недостаточно, чтобы считаться врагами, отметил он

Агата Корнхаузер-Дуда и Анджей Дуда (Фото: Frank Augstein / AP)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.

«Россия — это наш сосед, с которым мы не во всех вопросах согласны, на многие вопросы у нас разная точка зрения, и определенные действия со стороны России мы считаем неприемлемыми, — сказал Дуда, отвечая на вопрос об отношении НАТО к России. — Но здесь нет речи ни о какой враждебности».

По мнению президента Польши, назвать врагом НАТО возможно отдельные негосударственные организации, такие как террористические группировки, которые могут представлять угрозу гражданам стран, входящих в НАТО, или солдатам альянса. Однако говорить о том, что у НАТО есть какое-либо государство-враг, он отказался. «Мы абсолютно не можем сегодня говорить о каком-либо враге на межгосударственном уровне», — подчеркнул он.

В числе ключевых противоречий Брюсселя с Москвой Дуда назвал принцип нерушимости границ. НАТО выступает против того, чтобы границы стран, установленные после 1989 года, «изменялись силой». «К сожалению, Россия проявляла такое поведение на протяжении последних лет», — отметил Дуда, напомнив о ситуации в Грузии и Украине. Альянс после саммита 2016 года, по его словам, определился с тем, что к России нужен особый подход.

«С одной стороны, нужно реализовать политику безопасности и сдерживания, показывая, что дальнейшие попытки имперских, вызывающих действий встретятся с жесткой реакцией Североатлантического альянса. С другой стороны, нужно и вести переговоры, потому что Россия — это наш сосед, потому что Россия является нашим партнером. Нельзя закрывать или изолировать какую-либо страну. Нужно работать над улучшением взаимоотношений», — сказал он.