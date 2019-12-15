В Польше предупредили о последствиях противостояния Запада и России

Польша никогда не будет настаивать на противостоянии Запада и России, так как сама может стать жертвой этого противостояния. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Reuters.

«Как страна, соседствующая с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — сказал Щерский. Он добавил, что на саммите НАТО, который прошел в Лондоне 3 и 4 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон выслушал опасения восточноевропейских лидеров по поводу отношений с Россией, однако, по его словам, польский президент Анджей Дуда заявил, что для Польши Россия является не врагом, а соседом и партнером.

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