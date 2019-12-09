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Генсек НАТО отказался называть Россию врагом альянса
По его словам, Москва действует порой агрессивно, однако сравнивать Россию с Советским Союзом нельзя
Фото: Matt Dunham / AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что в Североатлантическом альянсе не составляют списки противников. «Мы не рассматриваем Россию как нашего врага», - заявил он.

«Россия действует достаточно агрессивно, используя, например, военную силу против соседнего государства Украины», - заявил генсек НАТО. «Но Россия это не то же самое, что Советский Союз», - цитирует его издание Politico.

При этом Столтенберг отметил, что мир стал очень непредсказуем с точки зрения обеспечения безопасности. К основным проблемам он причислил рост терроризма, существование «Исламского государства» (запрещенной в России организации), киберугрозы, попытку Китая изменить сложившийся баланс сил. «В эти неспокойные времена необходимые сильные международные институты, такие как НАТО», - добавил он.

Подводя итоги саммита НАТО в Лондоне, Столтенберг выразил уверенность в том, что США останутся верными своим обязательствам в отношении альянса. Объяснил он это в том числе тем, что опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что население положительно относится к участию страны в этом военном блоке.

Опасения по поводу дальнейшей судьбы НАТО появились после критики президента Дональда Трампа. После саммита в Лондоне он пригрозил союзникам по альянсу торговыми ограничениями из-за неготовности целого ряда стран увеличивать военные расходы. «Это просто несправедливо, когда страны получают нашу защиту и не хотят за это платить», — сказал американский президент.

Автор: Артем Филипенок
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг
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