Боливия выдаст ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

Вице-спикер верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес, назначенная исполняющей обязанности президента страны, пообещала выдать ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщает издание «Los Tiempos».

«Он (Моралес — ред.) знает, что в случае возвращения должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием... Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства», — сказала Аньес в ходе общения с журналистами.

Она отметила, что действия Моралеса следует расценивать как «подстрекательство к мятежу и терроризму». Также исполняющая обязанности главы государства призвала Моралеса соблюдать статус политического эмигранта.

Эво Моралес занимал пост президента Боливии с 2006 года. 10 ноября он ушел в отставку после требований военных, которые обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, на которых он одержал победу. В свою очередь, Моралес обвинил оппозицию в попытке госпереворота. Впоследствии он улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Власть перешла ко второму спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

24 ноября боливийский парламент принял законопроект о новых президентских выборах. Согласно документу, в них не может участвовать кандидат, уже занимавший пост президента два срока подряд, что исключает возможность участия в них Моралеса.