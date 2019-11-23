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Сенат Боливии принял законопроект о созыве новых выборов

Боливийский сенат в субботу одобрил законопроект, предполагающий созыв новых всеобщих выборов. Об этом говорится в сообщении на странице сената в Twitter.

Речь идет о законопроекте «Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов». В сообщении сказано, что документ принят единогласно. теперь он направляется в палату депутатов, а затем на подпись президенту.

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Теги: Боливия, законы, Эво Моралес
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