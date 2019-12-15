Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме Политика, 05:30 Боливия выдаст ордер на арест экс-президента Эво Моралеса Политика, 05:29 ВС Литвы показали видео танковых стрельб США на границе с Белоруссией Политика, 04:54 Главное — тексты: из какой литературы вырос русский рэп РБК и Билайн, 04:40 В России выявили новый канал утечек персональных данных Технологии и медиа, 04:37 Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов Политика, 04:10 В США допустили возможность преодоления гиперзвуковой ракетой ПВО России Политика, 03:47 Когда соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 03:20 NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана Политика, 03:08 В США ранили человека в результате стрельбы в торговом центре Общество, 03:03 Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков Спорт, 02:36 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 02:30 Сенатор-республиканец предсказал прекращение процедуры импичмента Трампа Политика, 02:11 «Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Анже» Спорт, 01:37
Политика ,  
0 
ВС Литвы показали видео танковых стрельб США на границе с Белоруссией

Американские танки Abrams провели учебные стрельбы в литовском городе Пабраде, который располагается примерно в 10 километрах от границы Белоруссии. Соответствующая видеозапись размещена на странице вооруженных силы (ВС) Литвы в Twitter.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 «Абрамсов» 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде», — говорится в подписи к опубликованной видеозаписи.

Ролик сопровождается рождественской музыкальной композицией.

Танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США развернули в непосредственной близости от литовско-белорусской границы в октябре текущего года. В ответ на эти меры президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны страны подготовить адекватное реагирование. Он отметил, к границам двух стран никогда так демонстративно не перебрасывались войска, отметив, что Белоруссия — мирная страна, которая не хочет воевать.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заверил, что Белоруссия увеличит численность сухопутного контингента из-за размещения на границе с Литвой бронетехники и военнослужащих НАТО, а также проведения в 2020 году альянсом учений Defender Europe.

Теги: Литва, Белоруссия, Abrams, сша
Материалы по теме
Лукашенко пообещал не бряцать оружием перед танками США
Политика
Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter