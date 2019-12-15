ВС Литвы показали видео танковых стрельб США на границе с Белоруссией

Американские танки Abrams провели учебные стрельбы в литовском городе Пабраде, который располагается примерно в 10 километрах от границы Белоруссии. Соответствующая видеозапись размещена на странице вооруженных силы (ВС) Литвы в Twitter.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 «Абрамсов» 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде», — говорится в подписи к опубликованной видеозаписи.

Ролик сопровождается рождественской музыкальной композицией.

Танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США развернули в непосредственной близости от литовско-белорусской границы в октябре текущего года. В ответ на эти меры президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны страны подготовить адекватное реагирование. Он отметил, к границам двух стран никогда так демонстративно не перебрасывались войска, отметив, что Белоруссия — мирная страна, которая не хочет воевать.