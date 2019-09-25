На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США

В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Это следует из сообщения на сайте литовского оборонного ведомства.

Речь идет о танковом батальоне 9-го полка 1-й дивизии армии США, его развернут на военном полигоне около литовского города Пабраде. Этот город находится приблизительно в 10 км от границы с Белоруссией. В страну прибудут порядка 500 военнослужащих американской армии, 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты M2 Bradley, а также 70 колесных транспортных средств.

В Литве, где они пробудут до весны 2020 года, американские военные будут сотрудничать со своими литовскими коллегами и другими союзниками, проводить совместные тренировки и обмениваться опытом в ходе проведения механизации сухопутных сил прибалтийской страны.

«Силы США — важный сдерживающий фактор, который будет способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе», — приводятся в тексте сообщения слова министра обороны Раймондуса Кароблиса. В министерстве отметили, что ранее Литва неоднократно принимала подразделения войск США в рамках конкретных учений, однако в этот раз американские военнослужащие прибудут для долгосрочного развертывания.