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Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американской бронетехники и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы. Об этом сообщил глава белорусского Совбеза Станислав Зась, передает корреспондент БелТА.

Соответствующие поручения получили госсекретарь Совета безопасности и глава Минобороны Белоруссии.

По словам главы белорусского Совбеза, американская бронетанковая дивизия будет дислоцирована на полигоне Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Белоруссией. При этом Зась отметил, что ранее в Литве не размещались американские подразделения.

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Глава белорусского Совбеза заявил, что в подобной ситуации ответные меры прорабатывает каждая страна, отметив, что на следующей неделе президенту Белоруссии представят предложения по реагированию на действия США. По словам Зася, эти шаги предпринимаются на фоне роста напряженности в регионе и в мире, что также влияет на состояние безопасности.

Он также выразил обеспокоенность в связи с запланированными на весну 2020 года учениями НАТО Defender Europe. Глава белорусского Совбеза заявил, что в ходе учений будет отрабатываться переброска войск из США на европейский континент, отметив, что они будут проходить в условиях растущей милитаризации в регионе.

22 октября президент Белоруссии сообщил о дуге нестабильности вокруг страны. Лукашенко отметил, что ситуация вблизи белорусских границ «накаляется», и призвал не давать деструктивным силам поводов разрушить созданный в стране мир.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Литва
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