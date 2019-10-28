Минск увеличит контингент на границе с Литвой после размещения танков США

Минск увеличит контингент на границе с Литвой после размещения танков США

Белоруссия увеличит численность сухопутного контингента на границе с Литвой из-за размещения там бронетехники и военнослужащих НАТО и будущего проведения альянсом учений Defender Europe весной 2020 года, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, его слова передает БЕЛТА.

«Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки», — пояснил он. Кроме того, в Минске планируют отдельные тактические действия с ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, а также совместные действия с пограничниками, сообщил министр.

Равков добавил, что в следующем году Россия и Белоруссия собирались изменить план применения региональной группировки войск, это сделают с учетом складывающейся на границе ситуации. Страны также планируют проводить совместную разведку, сообщил Равков.

Кроме этого, Белоруссия примет дипломатические и информационные меры, сообщил министр.