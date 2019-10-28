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Политика ,  
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Лукашенко пообещал не бряцать оружием перед танками США
Президент Белоруссии пообещал адекватно ответить на размещение американских войск и бронетехники в Литве. Он считает, что призывать весь мир на защиту страны не стоит

Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия ответит на размещение «бронетанкового кулака» в Литве, при этом «никакого бряцания оружием» не будет, передает БелТА.

Заявление президента прозвучало во время доклада о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию.

Лукашенко ознакомился с дислокацией войск НАТО в Западной Европе, которое предоставило ему разведывательное управление. По его словам, к границам перебрасываются до 600 военных и 29–30 танков, «бронемашины со всем сопутствующим персоналом».

Лукашенко отметил, что «никогда еще так демонстративно» к границам не перебрасывали войска, однако добавил, что Белоруссия — миролюбивое государство, которое воевать не хочет.

«Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии попросил «политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов» не призывать весь мир встать на защиту страны, так как она может себя защитить сама.

Лукашенко дал поручение военным подготовиться к учениям, которые пройдут в Литве. Он добавил, что у Белоруссии «достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично».

Президент Белоруссии 22 октября поручил Совбезу и Минобороны страны подготовить адекватное реагирование на размещение американской бронетехники и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы. Ранее глава белорусского Совбеза Станислав Зась сообщал, что американская бронетанковая дивизия будет дислоцирована на полигоне Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Белоруссией.

Автор: Павел Лебедев
Теги: Александр Лукашенко, НАТО, Литва, Белоруссия
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