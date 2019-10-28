Лукашенко пообещал не бряцать оружием перед танками США

Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия ответит на размещение «бронетанкового кулака» в Литве, при этом «никакого бряцания оружием» не будет, передает БелТА.
Заявление президента прозвучало во время доклада о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию.
Лукашенко ознакомился с дислокацией войск НАТО в Западной Европе, которое предоставило ему разведывательное управление. По его словам, к границам перебрасываются до 600 военных и 29–30 танков, «бронемашины со всем сопутствующим персоналом».
Лукашенко отметил, что «никогда еще так демонстративно» к границам не перебрасывали войска, однако добавил, что Белоруссия — миролюбивое государство, которое воевать не хочет.
«Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять», — отметил Лукашенко.