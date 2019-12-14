Концертный директор Ротару назвал причину ее отказа от выступлений

Народная артистка СССР София Ротару отказывается от гастролей и выступлений из-за возраста. Об этом «Газете.ру» рассказал концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров.

По его словам, Ротару отказалась от гастрольного тура по Германии, запланированного на 2021 год, а также от выступления на новогодней ночи в Казахстане, за которое ей предлагали гонорар в €100 тыс. Он добавил, что певица соглашается выступать на отдельных маленьких мероприятиях в городах, куда удобно прилетать.

Лавров также рассказал, что был удивлен той критике, которой певица подверглась после отказа выступить на «Песне года» в 2018 году. По его словам, тогда Ротару не могла поехать в Россию, так как в связи с военным положением на Украине (введенным из-за конфликта в Керченском проливе) мужчин из страны не выпускали, а у певицы в команде было много мужчин.

Однако в этом году Ротару вновь выступила на «Песне года». В Совете Федерации раскритиковали возвращение певицы на российскую сцену. По мнению главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, «лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале».