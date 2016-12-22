Ротару отказалась участвовать в «Песне года» из-за конфликта в Керчи

Певица София Ротару отказалась от участия в концерте «Песня года», который проходит 1 декабря в московском СК «Олимпийский». Об этом «РИА Новости» сообщил администратор певицы.

«Да, это правда, мы не поехали на концерт, он сегодня проходит в «Олимпийском», — сказал он, но не пояснил причины.

По данным «Комсомольской правды», Ротару была вынуждена отменить свое выступление, «чтобы не накаливать ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников». Источники в организации мероприятия рассказали изданию, что представитель певицы позвонил в день, когда в некоторых регионах Украины ввели военное положение.

Отмечается, что Ротару имеет украинское гражданство. «Комсомольская правда» также сообщает, что певица решила не выступать и на новогодних корпоративных мероприятиях.

25 ноября вблизи Керченского пролива произошел конфликт между российскими пограничниками и украинскими военными моряками. Пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины, на которых находилось 24 человека. Среди них были и два сотрудника Службы безопасности Украины. Моряков арестовали и доставили в Москву.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в некоторых регионах страны военное положение, которое будет действовать до 26 декабря.