В Совфеде ответили на планы Ротару выступить в России

Несмотря на критику России со стороны некоторых зарубежных исполнителей, они все-таки возвращаются в страну, когда хотят заработать деньги. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Так он прокомментировал планы украинской певицы Софии Ротару вновь выступать в России.

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — сказал он. По словам Рязанского, Минкультуры должно обладать неким «инструментом влияния» на таких артистов. В то же время этот инструмент не должен выглядеть так же, как составление «черных списков», как это было на Украине.

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — отметил он.

Ранее стало известно, что Ротару, прекратившая концертную деятельность в России из-за ситуации на Украине, выступит на «Песне года» и фестивале «Легенды Ретро FM». Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возвращение Ротару на российскую сцену, заявил, что это связано с ее любовью к российским зрителям, и исключил денежную мотивацию.