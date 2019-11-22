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В Совфеде ответили на планы Ротару выступить в России

Несмотря на критику России со стороны некоторых зарубежных исполнителей, они все-таки возвращаются в страну, когда хотят заработать деньги. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Так он прокомментировал планы украинской певицы Софии Ротару вновь выступать в России.

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — сказал он. По словам Рязанского, Минкультуры должно обладать неким «инструментом влияния» на таких артистов. В то же время этот инструмент не должен выглядеть так же, как составление «черных списков», как это было на Украине.

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — отметил он.

Общество
Пригожин назвал причину отказа Ротару от выступлений в России

Ранее стало известно, что Ротару, прекратившая концертную деятельность в России из-за ситуации на Украине, выступит на «Песне года» и фестивале «Легенды Ретро FM». Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возвращение Ротару на российскую сцену, заявил, что это связано с ее любовью к российским зрителям, и исключил денежную мотивацию.

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Ротару, которая является гражданкой Украины, отказалась от участия в «Песне года», которая проходила в Олимпийском в декабре прошлого года. СМИ писали, что певица приняла такое решение, поскольку не хотела «накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников». Пригожин утверждал, что у певицы «не было выбора».

Военное положение на Украине ввели в конце ноября 2018 года. Это произошло после того, как российские пограничники задержали украинские корабли в Керченском проливе. Оно действовало до 26 декабря. Задержанные военные корабли — «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» Россия вернула Украине в ноябре этого года.

Теги: София Ротару, музыка, выступление, Украина
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Ротару отказалась участвовать в «Песне года» из-за конфликта в Керчи
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