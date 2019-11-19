Пригожин назвал Ротару «заложником политических обстоятельств»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица София Ротару стала «заложником политических обстоятельств» и была вынуждена прекратить свою концертную деятельность в России в связи с введением военного положения на Украине. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«У неё не было выбора в 2018 году. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям», — считает Пригожин.

По словам продюсера, перед любым артистом стоит задача консолидировать общество, а Ротару в сложившейся ситуации явлется просто «разменной монетой».

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