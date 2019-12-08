Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B5yQSrRokKp/

«Я очень по вам скучала! Спасибо», — сказала певица после своего выступления. Поклонники вручили певице букеты цветов.

Гражданка Украины София Ротару с 1973 года регулярно участвовала в музыкальном фестивале «Песня года», который проводится в Москве. Однако в декабре 2018 года она отказалась в нем участвовать после введения на Украине военного положения после задержания украинских военных кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя решение Ротару отказаться от выступления, заявил, что певица стала «заложником политических обстоятельств». Он отметил, что перед любым артистом стоит задача консолидировать общество, а Ротару в сложившейся ситуации стала «разменной монетой».