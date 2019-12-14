Белоруссия возьмет у Китая кредит в $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Соответствующий указ опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале.

Кредит будет предоставлен Белоруссии Шанхайским филиалом Банка развития Китая сроком на пять лет. В документе сказано, что Минск берет кредит в целях погашения и обслуживания государственного долга, а также для содействия развитию двусторонней торговли с Китаем.

О том, что Белоруссия намерена взять у Китая кредит в 3,5 млрд юаней, ранее говорил глава белорусского Минфина Максим Ермолович. В феврале этого года Ермолович заявил, что Минск попросил у Москвы кредит в $600 млн, чтобы рефинансировать долг. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот вопрос стоял на повестке переговоров и обсуждался на встрече Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. В апреле Силуанов сообщил, что Путин намерен предоставить Белоруссии госкредит, однако в октябре Минск заявил, что больше не рассматривает кредит российского правительства.