Джонсон после выборов вновь пообещал вывести Британию из ЕС к 31 января

Джонсон после выборов вновь пообещал вывести Британию из ЕС к 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь пообещал, что Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года. Об этом политик заявил выступая перед избирателями в Лондоне, передает Reuters.

«Мы осуществим Brexit в срок к 31 января без всяких «но», «если» и «может быть», — пообещал Джонсон.

Досрочные выборы в парламент Великобритании прошли 12 декабря. По итогам подсчета большинства голосов Консервативная партия получает абсолютное большинство голосов в парламенте — 364 места, а оппозиционные лейбористы — 203.

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