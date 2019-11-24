Джонсон поделился планами в случае победы на выборах

В случае победы Консервативной партии на выборах ее лидер премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет до Рождества очередные дебаты и голосование по Brexit, следует из манифеста партии, передает Reuters.

«Моим ранним рождественским подарком стране станет возвращение законопроекта по Brexit в парламент до праздничных каникул», — говорится в сообщении Джонсона. Помимо этого, документ содержит обещания по «заморозке» налога на прибыль, НДС и сборов на социальное страхование.

В конце октября Джонсон потребовал провести внеочередные выборы в парламент в обмен на отсрочку по Brexit, предложив проголосовать 12 декабря. Его решение поддержали лейбористы. При победе консерваторов на выборах Великобритания подпишет соглашение по Brexit, а Лейбористская партия в случае выигрыша обещает провести новый референдум.

По данным опроса YouGov, уровень поддержки населением Консервативной партии достиг наивысшего показателя за последние два года. Сейчас поддержать ее на выборах готовы 41-45% избирателей Великобритании по сравнению с 35% в 2017-м.