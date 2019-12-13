В МИДе заявили о тревоге из-за нового испытания ракеты Вашингтоном

Соединенные Штаты провели испытания через несколько месяцев после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это говорит о том, что разработку они начали давно, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Владимир Ермаков, передает «РИА Новости».

«Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать», — сказал он.

Накануне, 12 декабря, США вновь испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету наземного базирования средней дальности: первый запуск Вашингтон провел 19 августа в Тихом океане. Обе ракеты пролетели более 500 км.

Подобное оружие было запрещено ДРСМД, из которого США вышли 2 августа. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора — в разработке ракеты 9М729. Россия также выступила с претензиями к США: в частности, ее не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, поскольку с их морского варианта возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей соглашение.