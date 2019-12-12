Спасатели нашли погибшего после пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

В Северном флоте заявили, что речь идет о военном, который погиб при ликвидации очага задымления. Еще одного офицера ищут

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Один из пропавших без вести в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске, найден погибшим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию о том, что один человек погиб, подтверждает источник ТАСС в экстренных службах.

Погибший был военным, подтвердили позже РБК в пресс-службе Северного флота. «Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений», — уточнили в пресс-службе.

Поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются. В сообщении сказано, что речь идет об офицере службы живучести корабля, который «с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия».

Пострадавшими в результате пожара, по официальным данным Северного флота, стали 10 военных. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщало, что всего пострадали 12 человек.

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