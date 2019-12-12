Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова Общество, 21:18 Сенат утвердил нового посла США в России Политика, 21:09 Топ-10 востребованных профессий на рынке труда Москвы Партнерский материал, 21:06 Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем Политика, 21:01 Спасатели нашли погибшего после пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» Общество, 20:52 После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело Общество, 20:45 Трутнев обозначил цели по развитию ЕАО для нового главы региона Политика, 20:43 В Госдуме предложили наказывать за учебу за рубежом у нежелательных НКО Политика, 20:36 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 20:35 Нурмагомедов назвал следующего соперника неприятным человеком Спорт, 20:30 Полиция Украины назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета Общество, 20:26 Телеканал сообщил о первом интервью Зеленского журналистам из России Политика, 20:14 Пробки в Москве достигли десяти баллов Общество, 20:08 Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Шеремета Общество, 20:05
Общество ,  
0 
Спасатели нашли погибшего после пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
В Северном флоте заявили, что речь идет о военном, который погиб при ликвидации очага задымления. Еще одного офицера ищут
Фото: РИА Новости

Один из пропавших без вести в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске, найден погибшим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию о том, что один человек погиб, подтверждает источник ТАСС в экстренных службах.

Погибший был военным, подтвердили позже РБК в пресс-службе Северного флота. «Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений», — уточнили в пресс-службе.

Поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются. В сообщении сказано, что речь идет об офицере службы живучести корабля, который «с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия».

Пострадавшими в результате пожара, по официальным данным Северного флота, стали 10 военных. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщало, что всего пострадали 12 человек.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter