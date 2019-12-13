Пожарные ликвидировали открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожарные справились с открытым огнем на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ликвидировать открытое горение удалось около 7:00 мск, площадь пожара составила 500 кв. м. По информации экстренных служб, возгорание произошло в первом энергоотсеке на восьмой палубе.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

«Адмирал Кузнецов» находится в Североморске Мурманской области на ремонте. Пожар на нем произошел утром накануне, 12 декабря. Как сообщили в судоремонтном центре «Звездочка», причиной возгорания стали сварочные работы в трюме.