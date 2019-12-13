Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в документе.

Кобзев, который ранее занимал пост замглавы МЧС, был назначен врио главы региона накануне, 12 декабря.

Ранее в этот день Сергей Левченко написал заявление об отставке с поста губернатора Иркутской области. Он был главой региона с 2015 года. В 2019 году Левченко столкнулся с критикой из-за того, как в Иркутской области ликвидировали последствия паводка. Путин называл работу по борьбе с последствиями стихии неудовлетворительной.