В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза. Об этом заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес, сообщается на сайте организации.

«Если эти санкции вступят в силу, это станет прямым ударом по суверенитету Европейского Союза и фатальным сигналом для мирных усилий Парижа», — сказал он.

Хермес отметил, что на саммите «нормандской четверки» в Париже стороны предприняли новые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе «после многих лет бездействия». По его словам, американские санкции станут угрозой для нового, смелого подхода к ситуации на востоке Украины.

Председатель OAOEV заявил, что в случае введения США ограничений против России постепенно вырастут цены на энергоносители для европейских потребителей. Он также отметил, что санкции «подорвут трансатлантическое единство» в вопросе ограничений и нанесут ущерб американским проектам в Европе.