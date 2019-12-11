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В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза. Об этом заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес, сообщается на сайте организации.

«Если эти санкции вступят в силу, это станет прямым ударом по суверенитету Европейского Союза и фатальным сигналом для мирных усилий Парижа», — сказал он.

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Хермес отметил, что на саммите «нормандской четверки» в Париже стороны предприняли новые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе «после многих лет бездействия». По его словам, американские санкции станут угрозой для нового, смелого подхода к ситуации на востоке Украины.

Председатель OAOEV заявил, что в случае введения США ограничений против России постепенно вырастут цены на энергоносители для европейских потребителей. Он также отметил, что санкции «подорвут трансатлантическое единство» в вопросе ограничений и нанесут ущерб американским проектам в Европе.

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СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

Накануне конгресс США заложил введение антироссийских санкций в военный бюджет на 2020 год, так как на разработку отдельного законопроекта нет времени. Законодатели планируют ввести ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Теги: Германия, «Северный поток-2», санкции США
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