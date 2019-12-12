В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока-2»

Немецкое правительство «капитулировало» перед США из-за ситуации вокруг строительства трубопровода «Северный поток-2», заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что в 2018 году правительство канцлера Ангелы Меркель встало на защиту проекта после попыток сорвать его, так как газопровод важен для энергетической безопасности Германии. Теперь же ситуация изменилась: «США удалось связать «Северный поток-2» с дестабилизированной ими же Украиной», заявил Котре. «Под давлением Соединенных Штатов федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — отметил депутат. По его словам, сейчас правительство Меркель больше не в силах представлять и отстаивать позицию Германии. При этом стабильность Украины «не имеет ничего общего с другими экономическими проектами», добавил он.

Ранее в бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку-2». Председатель парламентской комиссии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом американских санкций подрывает энергетическую политику Германии и ставит под вопрос оказание ему Евросоюзом дальнейшей помощи. Он отметил, что если Вашингтон введет санкции против газопровода, Берлин может принять ответные меры, в частности повысить пошлины на американский газ.

«Северный поток-2» — проект газопровода, проходящего по морскому дну в Германию. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Оператором газопровода является «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2. В конце октября Дания разрешила ей проложить газопровод по своей морской территории. На Украине, в свою очередь, согласились признать его экономическим проектом в случае подписания соглашения о транзите газа по территории страны с Россией на своих условиях. Позднее в Госдепе США заявили, что дипломатам удалось замедлить строительство. Если его не удастся остановить, Вашингтон рассмотрит введение санкций, добавили в ведомстве.