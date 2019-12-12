В Германии потребовали ответа ЕС на санкции против «Северного потока-2»

В Германии потребовали ответа ЕС на санкции против «Северного потока-2»

Европа должна принять ответные меры на санкции США против газопровода «Северный поток-2», которые заложены в проекте оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Об этом говорится в заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK), передает ТАСС.

В сообщении говорится, что AHK осуждает экстерриториальные санкции против проекта трубопровода

По словам главы AHK и концерна OMV Райнера Зеле, «санкции против «Северного потока-2» — это удар по Европе и тесному союзнику — Германии». Зеле считает, что Берлину и Брюсселю необходимо занять понятную политическую позицию и «ответить целенаправленными мерами», поскольку от этого зависит энергетическая независимость европейских стран.

10 декабря стало известно, что конгресс США заложил в проект военного бюджета на следующий год санкции против двух газопроводов — «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В США считают, что труба сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России, и предлагают наложить ограничения на компании, которые принимают участие в строительстве «Северного потока-2».