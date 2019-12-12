Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 12

Количество обратившихся за медицинской помощью после пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Центре медицины катастроф Мурманской области.
Десять человек были спасены непосредственно во время пожара. Большинство из доставленных в больницы получили отравление продуктами горения.
О 12 пострадавших также пишет «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Издание сообщает, что во время происшествия на корабле без вести пропали три человека. О том, что идут поиски трех человек, представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости».
Ранее СМИ опубликовали список десяти человек, которые были помещены в медицинские учреждения Мурманской области.