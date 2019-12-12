Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов IPO превысила $2 трлн

Цена акций крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco во второй день торгов после IPO (первичное размещение акции) выросла на 10% — до 38,7 саудовских риалов ($10,3) за бумагу. В результате был достигнут дневной лимит изменения, а капитализация компании превысила $2 трлн, сообщает Bloomberg.

В первый день торгов, который прошел 11 декабря, цена акций Saudi Aramco также подорожала на 10% от объявленной — до 35,2 риалов. По итогам первичного размещения капитализация компании составила порядка $1,88 трлн.

В ходе IPO инвесторам продали 1,5% акций Saudi Aramco за $25,6 млрд. Стоимость компании оценили в $1,7 трлн, что превысило стоимость Microsoft или Apple. Акции приобрели богатейшие семьи Саудовской Аравии, а также фонды из Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман впервые объявил о планах вывести компанию на биржу в 2016 году. Однако в августе 2018 года IPO отменили по решению короля Саудовской Аравии — банкиры, члены королевской семьи и руководители нефтяных компаний убедили его, что IPO в том числе негативно скажется на стране, говорили источники Reuters. Окончательное решение на согласие IPO Saudi Aramco наследный принц дал в начале ноября, писал Bloomberg.

Саудовская Аравия рассматривает IPO Saudi Aramco как ключевой этап в планах Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики. Доходы от IPO Aramco будут направлены в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии. Их используют для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана по диверсификации экономики страны, предусматривающей снижение зависимости от экспорта нефти.