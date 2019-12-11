Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Капитализация компании выросла до $1,88 трлн

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39). Таким образом, капитализация компании по итогам первичного размещения составила порядка $1,88 трлн, сообщает агентство Reuters.

Руководство Saudi Aramco осталось довольно первым днем торгов. В свою очередь, глава компании Dalma Capital Management Захари Чефаратти, приобретавший акции через три фонда, в комментарии агентству Bloomberg выразил надежду, что в ближайшие дни ценные бумаги еще вырастут в цене, благодаря чему капитализация вырастет до $2 млрд — цифры, на которую еще до начала IPO рассчитывал наследный принц Мухаммед бен Салман.

В ходе IPO инвесторам было продано 1,5% акций Saudi Aramco за $25,6 млрд. Таким образом, компания была оценена в $1,7 трлн, то есть дороже, чем Microsoft или Apple.

Bloomberg указывает, что среди покупателей акций были богатейшие семьи Саудовской Аравии, а также фонды из Кувейта и ОАЭ.

В ноябре Financial Times сообщила, что власти Саудовской Аравии решили сократить число глобальных координаторов IPO Saudi Aramco. Указывалось, что компания решила сделать ставку на продажу акций на внутреннем рынке, а также среди инвесторов в странах Персидского залива.