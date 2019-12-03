Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Число пострадавших из-за взрыва газа в доме под Белгородом увеличилось Общество, 22:53 Трамп перенес место проведения саммита G7 из гольф-клуба в резиденцию Политика, 22:48 Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 22:39 В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области Общество, 22:39 Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину Политика, 22:36 Комитет конгресса обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США Политика, 22:28 В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2» Политика, 22:18 В МИД заявили об отсутствии дискуссий о расширении «нормандского формата» Политика, 22:14 Появилось видео обрушения стены дома в Белгородской области Общество, 22:11 Под Белгородом из-за взрыва газа обрушилась стена дома. Фоторепортаж Общество, 22:06  МЧС показало видео с места обрушения стены дома под Белгородом Общество, 22:04 Герман Греф — о персональных данных, обучении и инвестициях РБК и Сбербанк Первый, 21:59 СК начал проверку обрушения стены многоэтажного дома под Белгородом Общество, 21:59 Fitch поставило рейтинг «ДелоПортс» на пересмотр Финансы, 21:58
Политика ,  
0 
В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»

США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

По его словам, американские дипломаты пока не смогли добиться остановки проекта, но им удалось замедлить его. Отвечая на вопрос о консультациях по этому вопросу с послом ФРГ в США, Хейл сообщил, что вопрос с ним не обсуждался, но «сейчас проводится целый ряд контактов на высоком уровне». Замгоссекретаря отметил, что у США еще есть «некоторое время» для остановки проекта.

«Если мы придем к четкому выводу, что дипломатия не достигает нашей цели, санкции могут быть среди них (рассматриваемых вариантов. — РБК)», — сообщил Хейл.

Политика
Сенаторы оценили план США остановить «Северный поток-2» военным бюджетом

В конце ноября председатель комитета сената США по международным делам Джим Риш сообщил, что положение о санкциях против компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2», добавят к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год. По его словам, санкции должны убедить компании прекратить работу над проектом.

21 ноября сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции смогут задержать начало работы газопровода «Северный поток-2» более чем на год. В лучшем случае они остановят строительство, отметил он.

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию, который проходит по дну Балтийского моря. Компания — оператор газопровода — подконтрольная «Газпрому» Nord Stream 2. В конце октября Дания выдала ей разрешение на прокладку газопровода по морской территории страны.

Теги: США, «Северный поток-2»
Материалы по теме
Сенаторы оценили план США остановить «Северный поток-2» военным бюджетом
Политика
В сенате США заявили о возможности задержать «Северный поток-2» санкциями
Политика
Украина пообещала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter