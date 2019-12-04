В бундестаге раскритиковали политику Украины по «Северному потоку-2»

Политика Украины по газопроводу «Северный поток-2» и ее поддержка действий США, препятствующих его строительству, неприемлема. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» председатель парламентской комиссии по экономике и энергетики Клаус Эрнст.

Киев получал и получает «большую политическую и финансовую поддержку от Евросоюза», однако при этом поддерживает санкции США, подрывающие «нашу энергетическую политику», отметил Эрнст. Таким образом Украина ставит под вопрос необходимость в оказании ей дальнейшей помощи, отметил он.

Эрнст добавил, что Германия может принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут санкции против «Северного потока-2», например повысить пошлины на американский газ.

В конце ноября в Киеве санкции США назвали дополнительным инструментом в переговорах с Россией о транзите газа, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна рассчитывает на заключение газового контракта с Россией на десять лет — предыдущее соглашение истекает в конце этого года, однако Москва предложила заключить краткосрочный договор. По словам Зеленского, если сделка на условиях Украины состоится, то она признает «Северный поток-2» «экономическим проектом». 3 декабря в Госдепе США заявили, что американские дипломаты добились замедления строительства проекта. Однако если его не удастся остановить, то Вашингтон рассмотрит введение санкций, добавили в ведомстве.

«Северный поток-2» — проект газопровода, проходящего по дну Балтийского моря в Германию. Планируется, что его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Оператором газопровода выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2. В конце октября Дания разрешила ей проложить газопровод по своей морской территории.