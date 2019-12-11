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В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

По данным пресс-службы, 11 декабря были эвакуированы Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский, Приморский, Куйбышевский и Сестротецкий суды.

При этом в сообщении с угрозой, поступившем в Петродворцовый суд, говорилось, что помимо здания заминированы 20 станций метро. В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга заявили РБК, что началась проверка всех станций метро города.

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В Москве и Петербурге сообщили о минировании десятков станций метро

В письме, адресованном Смольнинскому суду, также говорилось, что заминированы десять городских больниц.

Последний раз суды в Санкт-Петербурге эвакуировали во вторник, 10 декабря. Тогда письма с угрозами поступили в Смольнинский, Приморский, Выборгский, Петродворцовый, Сестрорецкий и Невский суды.

В тот же день стало известно о поступивших сообщениях о минировании станций метро в Москве и Санкт-Петербурге.

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Московские школы проверили после сообщений о минировании

Волна эвакуаций судов в Москве и Санкт-Петербурге из-за угроз взрыва началась 28 ноября. Изначально авторы писем сообщили, что атаки не закончатся, пока «Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». В пресс-службе бизнесмена сообщили РБК, что редакция «Царьграда» получила сообщение с угрозой начать ложные минирования еще 27 ноября, его расценили как террористическую угрозу и обратились в ФСБ. «Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, ее руководству и активам», — добавили в пресс-службе.

Биржа Wex начала работу осенью 2017 года, а уже к концу того же года ежедневный объем торгов на Wex достигал $80 млн, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира. Летом 2018 года стало известно о планах продать биржу. Ее покупателем должен был стать бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР Дмитрий Хавченко, однако в итоге он отказался от планов приобрести Wex. Журнал РБК писал, что за сделкой мог стоять Малофеев.

Теги: Петербург, эвакуация, суды, метро, больницы, новости РБК
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