В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Последний раз суды в Санкт-Петербурге эвакуировали во вторник, 10 декабря. Тогда письма с угрозами поступили в Смольнинский, Приморский, Выборгский, Петродворцовый, Сестрорецкий и Невский суды.
В тот же день стало известно о поступивших сообщениях о минировании станций метро в Москве и Санкт-Петербурге.
Волна эвакуаций судов в Москве и Санкт-Петербурге из-за угроз взрыва началась 28 ноября. Изначально авторы писем сообщили, что атаки не закончатся, пока «Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». В пресс-службе бизнесмена сообщили РБК, что редакция «Царьграда» получила сообщение с угрозой начать ложные минирования еще 27 ноября, его расценили как террористическую угрозу и обратились в ФСБ. «Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, ее руководству и активам», — добавили в пресс-службе.
Биржа Wex начала работу осенью 2017 года, а уже к концу того же года ежедневный объем торгов на Wex достигал $80 млн, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира. Летом 2018 года стало известно о планах продать биржу. Ее покупателем должен был стать бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР Дмитрий Хавченко, однако в итоге он отказался от планов приобрести Wex. Журнал РБК писал, что за сделкой мог стоять Малофеев.