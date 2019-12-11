В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

По данным пресс-службы, 11 декабря были эвакуированы Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский, Приморский, Куйбышевский и Сестротецкий суды.

При этом в сообщении с угрозой, поступившем в Петродворцовый суд, говорилось, что помимо здания заминированы 20 станций метро. В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга заявили РБК, что началась проверка всех станций метро города.

В письме, адресованном Смольнинскому суду, также говорилось, что заминированы десять городских больниц.