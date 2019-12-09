Московские школы проверили после сообщений о минировании

В Москве продолжаются проверки школ после сообщений о минировании зданий. В настоящий момент специалисты правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.

«Сотрудники образовательных организаций оперативно отреагировали и провели эвакуацию школьников и педагогов. Никто не пострадал», — рассказали РБК в пресс-службе столичного департамента образования.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщают, что угрозы поступили в адрес 22 объектов, в том числе в 13 школ. ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает, что оперативные службы проверили порядка 20 школ Москвы. Ни в одной из них угроза взрыва не подтвердилась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве на запрос РБК ответили, что не располагают информацией по этому вопросу.

В понедельник угрозы о «минировании» поступили также в 12 районных судов Москвы. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщал об эвакуации Коптевского, Чертановского, Головинского, Таганского, Измайловского, Нагатинского, Замоскворецкого, Пресненского, Люблинского, Тимирязевского, Бабушкинского и Черемушкинского судов. Практически все они уже вернулись к работе.