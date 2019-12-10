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Неизвестный сообщил о минировании десятков станций московского метро

Неизвестный сообщил полиции о том, что в Москве заминированы станции метро, сообщил РБК источник в столичном управлении МВД. Информацию об этом подтверждает источник ТАСС.

По словам собеседника агентства в экстренных службах, неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 30 станциях метро. «РИА Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб, передает, что сообщения поступили в адрес 25 станций метро.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене РБК сообщили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию».

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Дмитрий Серков, Любовь Порываева
Теги: метро, минирование, Москва
РБК
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