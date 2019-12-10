Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 63,58 (-0,15) Quote, 12:24
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 70,39 (-0,12) Quote, 12:24
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре Политика, 20:46 Церетели сообщил о планах написать «трехметрового Лужкова» Общество, 20:31 «Мегасайенс»: что исследует российская фундаментальная физика РБК и Нацпроект «Наука», 20:27 Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите Политика, 20:17 Путин удивился отсутствию закона об амнистии на Украине Общество, 20:14 Путин оценил силы Зеленского и националистов во время спора в Донбассе Политика, 20:05 Аваков рассказал о «срыве» Зеленского на Лаврова в Париже Политика, 20:02 Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Политика, 19:59 Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 19:57 Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведения Спорт, 19:54 Путин не согласился с переосмыслением звания Герой России из-за чеченцев Политика, 19:50 США ввели санкции против главы полиции Грозного Политика, 19:50 Министр обороны Украины допустил срыв парижских договоренностей Политика, 19:46 В Москве уволили директора школы после падения девочки сквозь пол Общество, 19:37
Политика ,  
0 
Путин оценил силы Зеленского и националистов во время спора в Донбассе

Выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ), президент России Владимир Путин сравнил силы Владимира Зеленского и украинских националистов во время спора, который разгорелся в ходе поездки Зеленского в Донбасс в конце октября.

«Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто ими будет руководить», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля). Об этом президент сказал, отвечая на вопрос члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Вышинского (бывший главный редактор портала «РИА Новости — Украина», был задержан в Киеве, позже — передан России в рамках обмена пленными). Вышинский напомнил Путину о том, что на Украине есть проблема уголовного преследования людей, которых обменяли на украинских пленных, а также людей, которые голосовали на референдуме в Крыму.

В ответ Путин вспомнил о споре Зеленского с националистами, напомнил о просьбах Украины передать ей контроль Украины над границей с Россией в Донбассе (сейчас контролируется ДНР и ЛНР). По его мнению, это приведет к событиям, аналогичным резне в Сребренице

Политика
Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

В конце октября Зеленский прибыл в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе и поспорил с представителями местных добровольческих отрядов, выступающих против разведения войск. Зеленский возмутился, услышав от бойца местного добровольческого отряда вопрос о том, будет ли он встречаться с участниками акций «Нет капитуляции» (митинги против реализации подписанной Киевом «формулы Штайнмайера»). «Вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки [на акции] <...> Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то», — отреагировал украинский лидер.

Военный оказался ветераном добровольческого батальона «Азов». Он отказался выполнять просьбу президента об отводе войск.

Политика
О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже

В результате переговоров в нормандском формате, прошедших в Париже 9 декабря, лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились, в частности, о реализации «формулы Штайнмайера» на уровне украинского законодательства. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. Также стороны договорились полностью прекратить огонь на востоке Украины до конца года и добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Материалы по теме
Зеленский назвал ничьей итоги переговоров в «нормандском формате»
Политика
Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами
Политика
Путин предрек новую Сребреницу из-за передачи Украине границы в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter