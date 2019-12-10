Путин оценил силы Зеленского и националистов во время спора в Донбассе

Выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ), президент России Владимир Путин сравнил силы Владимира Зеленского и украинских националистов во время спора, который разгорелся в ходе поездки Зеленского в Донбасс в конце октября.

«Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто ими будет руководить», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля). Об этом президент сказал, отвечая на вопрос члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Вышинского (бывший главный редактор портала «РИА Новости — Украина», был задержан в Киеве, позже — передан России в рамках обмена пленными). Вышинский напомнил Путину о том, что на Украине есть проблема уголовного преследования людей, которых обменяли на украинских пленных, а также людей, которые голосовали на референдуме в Крыму.

В ответ Путин вспомнил о споре Зеленского с националистами, напомнил о просьбах Украины передать ей контроль Украины над границей с Россией в Донбассе (сейчас контролируется ДНР и ЛНР). По его мнению, это приведет к событиям, аналогичным резне в Сребренице

В конце октября Зеленский прибыл в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе и поспорил с представителями местных добровольческих отрядов, выступающих против разведения войск. Зеленский возмутился, услышав от бойца местного добровольческого отряда вопрос о том, будет ли он встречаться с участниками акций «Нет капитуляции» (митинги против реализации подписанной Киевом «формулы Штайнмайера»). «Вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки [на акции] <...> Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то», — отреагировал украинский лидер.