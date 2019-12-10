Экс-глава администрации Ельцина назвал смерть Лужкова большой потерей

Бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов в беседе с РБК назвал смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова «большой потерей».

«Это был потрясающий мэр, который очень много сделал для Москвы — сделал ее красивой, удобной. Он показал пример, как нужно быть мэром крупного города. Это непросто», — сказал Филатов. По его словам, Лужков был незаменимым хозяйственником, который умел подбирать людей и организовывать их.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской клинике, куда его доставили для операции на сердце. Он занимал должность мэра Москвы в течение 18 лет — с июня 1992-го по сентябрь 2010 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет церемонию отпевания Лужкова в храме Христа Спасителя. Похоронят экс-мэра Москвы на Новодевичьем кладбище.