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В Мосгордуме не исключили увековечения памяти Лужкова в столице

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выразил уверенность, что его память будет увековечена в столице. Его слова приводит сайт московского парламента.

«Мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве», — отметил Шапошников.

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О смерти Лужкова стало известно 10 декабря. Он умер на 84-м году жизни в клинике в Мюнхене. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Посольство России в Берлине и генконсульство в Мюнхене оказывают содействие в оформлении документов умершего, а также помогают с решением вопроса доставки тела Лужкова в Россию.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра. По его словам, Лужков был личностью «поистине неординарного масштаба», настоящим «градоначальником», а также «ярким и смелым политиком».

Теги: Юрий Лужков, Москва, смерть
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