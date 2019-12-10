Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Стоимость авиабилетов увеличится в первом квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей билетных сервисов.

Согласно данным «Туту.ру», средняя стоимость билетов экономкласса «туда-обратно» на внутренних направлениях на январь-март выросла на 6,5%, до 12 231 руб., за границу — на 5%, до 26 353 руб. У momondo.ru стоимость авиабилетов по России увеличилась в среднем на 13%, на зарубежных направлениях — на 3,3%. Средняя цена авиабилетов OneTwoTrip выросла на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных.

Согласно информации из доклада Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), на который ссылается издание, за период с января по сентябрь 2019 года возросли траты авиакомпаний на аэропортовое обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), аренду и лизинг судов (14,3%).

Проблема роста цен на авиабилеты возникла после резкого подорожания авиакеросина на 30% в 2018 году. В сентябре в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщали, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится на 9–10% по сравнению с прошлогодней. В августе в Росстате сообщили, что средняя цена авиабилета экономкласса с января по август 2019 года выросла на 24,1%.



В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству компенсировать авиакомпаниям издержки из-за роста цен на топливо. Средства должны были выделить из резервного фонда.