В Минтрансе назвали ключ к снижению цен на авиабилеты

По мнению замминистра транспорта, властям необходимо обеспечить конкуренцию на рынке, причем для этого не надо вносить изменения в законодательство: нынешних правил достаточно

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Для снижения цен на авиабилеты в России необходимо создавать на рынке условия для здоровой конкуренции. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Юрчик, передает ТАСС.

«Мы, устанавливая правила игры в отрасли, создавая конкурентные условия, заставляем авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент. Вот это и есть ключ к снижению цен и стоимости», — сказал он.

По мнению Юрчика, для улучшения ситуации с билетами вносить изменения в законодательство не нужно, так как нынешних правил для этого достаточно. Перед Минтрансом стоит задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции, заключил он.

Юрчик сделал такое заявление на фоне анонса лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») о повышении с 28 октября цен на перелеты в Россию из-за рубежа на €25, то есть примерно на 40% от средней стоимости такого билета. Авиакомпания приняла такое решение из-за постановления Мосгорсуда, который по итогам рассмотрения иска от Московской межрегиональной транспортной прокуратуры запретил «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров сбор в €25 за регистрацию на стойках аэропортов.