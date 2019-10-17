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Бизнес ,  
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В Минтрансе назвали ключ к снижению цен на авиабилеты
По мнению замминистра транспорта, властям необходимо обеспечить конкуренцию на рынке, причем для этого не надо вносить изменения в законодательство: нынешних правил достаточно
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Для снижения цен на авиабилеты в России необходимо создавать на рынке условия для здоровой конкуренции. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Юрчик, передает ТАСС.

«Мы, устанавливая правила игры в отрасли, создавая конкурентные условия, заставляем авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент. Вот это и есть ключ к снижению цен и стоимости», — сказал он.

По мнению Юрчика, для улучшения ситуации с билетами вносить изменения в законодательство не нужно, так как нынешних правил для этого достаточно. Перед Минтрансом стоит задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции, заключил он.

Бизнес
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Юрчик сделал такое заявление на фоне анонса лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») о повышении с 28 октября цен на перелеты в Россию из-за рубежа на €25, то есть примерно на 40% от средней стоимости такого билета. Авиакомпания приняла такое решение из-за постановления Мосгорсуда, который по итогам рассмотрения иска от Московской межрегиональной транспортной прокуратуры запретил «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров сбор в €25 за регистрацию на стойках аэропортов.

В середине октября президент Владимир Путин поручил правительству до ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо из-за роста его стоимости в 2018 году. Деньги будут выделены из Резервного фонда, точная сумма не называлась. В феврале 2019 года Минтранс предлагал выделить на эти цели 25 млрд руб.

Автор: Артём Губенко
Теги: Минтранс, авиабилеты, цены
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