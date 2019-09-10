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Starbucks $110 (+14,56%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
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Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24%
Перелет экономклассом подорожал на 24,1%, в последний такой рост цен наблюдался в кризисном 2008 году. Как правило в августе стоимость билетов поднимается до пика, после чего снижается до конца года
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Средняя цена авиабилета экономкласса с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. В последний раз такой рост был зафиксирован в 2008 году.

В августе цены на авиабилеты достигают пика, а далее они, как правило, дешевеют вплоть до декабря. По данным агрегаторов, включая Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip и Biletix, стоимость перелета уже начала снижаться и в октябре билет на внутренний рейс будет стоить на 15-34% дешевле, чем в августе, а полет за границу — на 3-15%.

Рост цен в этом году обусловлен в том числе повышением издержек авиакомпаний в течение нескольких лет, а также скачком цен на топливо в 2018 году, считает главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов.

На стоимость топлива в 2018 году повлиял высокий спрос со стороны компаний, которые смешивают его с дизтопливом для получения зимнего дизеля, в этом году повышение цен ограничивало внимание регуляторов и соглашение между правительством и нефтяниками о заморозке цен, сказал вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии аналитического агентства Argus Виктор Парно.

Соглашение о заморозке перестало действовать с июля, в ФАС заявили, что следят за ситуацией и к ценам на авиакеросин есть серьезные вопросы, ведомство пообещало принять меры.

Общество
ФАС назвала шантажом пассажиров прогнозы роста цен на авиабилеты

В начале сентября в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщили, что по итогам года цены на авиабилеты могут вырасти на 9-10% по сравнению с уровнем 2018 года. Такой прогноз привлек внимание ФАС, которая пообещала изучить деятельность АЭВТ на предмет сговора, отметив, что вопросы поддержки отрасли нельзя решать «с помощью шантажа пассажиров».

Автор: Константин Нагаев
Теги: цены на авиабилеты, Росстат
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