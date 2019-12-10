Макрон одернул спросивших об аккредитации в Донбасс журналистов из России

Президент Франции Эмманюэль Макрон одернул журналистов из России, которые перебили его украинского коллегу Владимира Зеленского, выкрикнув ему просьбу об аккредитации в Донбасс, передает корреспондент РБК.

«Мне кажется, вы интеллигентные люди, <...> позволим президенту закончить», — сказал Макрон. «Все нормально, я думаю, там троеточие», — ответил ему Зеленский. После этого украинский лидер спросил журналистов о проблемах с пересечением границы, на что президент Франции прервал представителей СМИ. «Мы оставим здесь многоточие, благодарю вас», — заявил он. «Здесь не вы устанавливаете правила. Мы говорили о четырех вопросах — мы ответили на четыре вопроса», — сказал французский президент, поблагодарив всех за терпение и проделанную работу.

Ранее в Париже завершились переговоры России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате», по итогам которых был принят документ о новом разведении сил в Донбассе, совершенствовании мониторинга режима прекращения огня в регионе и выполнении минских договоренностей, в том числе продлении закона об особом статусе территорий. Президент России Путин и Зеленский также провели двустороннюю встречу, в ходе которых договорились о новом обмене заключенными по формуле «все на всех» и, по словам украинского лидера. «разблокировали» вопрос о транзите газа.