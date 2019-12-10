«Нафтогаз» сообщил о продолжении переговоров по транзиту газа с Россией

Украина и Россия продолжат переговоры по транзиту газа, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в ходе саммита «нормандской четверки», проходящего в Париже, передает корреспондент РБК.

По словам главы украинской компании, переговоры будут проходить как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием Брюсселя.

Договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце года. Москва предложила продлить его или заключить краткосрочное соглашение на один год, а в числе условий были отказ от претензий в суде. В Киеве заявили, что заинтересованы только в долгосрочном договоре. После серии переговоров стороны не смогли договориться. В Минэнерго России 5 декабря сообщили, что встреча может пройти в ближайшее время. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что России и Украине придется прийти к соглашению, которое будет устраивать обе стороны, — к так называемому нулевому варианту. Витренко, в свою очередь, счел его невозможным и ответил, что «Газпром» должен погасить задолженность $2,6 млрд.