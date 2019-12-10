Макрон похвалил Зеленского за самоотверженность

Президент Украины Владимир Зеленский показал политическую самоотверженность и решительность по время саммита «нормандской четверки» в Париже. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров, передает корреспондент РБК.

«То, что что мы собрались здесь — очень важный результат. Это заслуживающий доверия толчок в нашей работе. Это первая встреча между господина Путина и господина Зеленского, который проявил самоотверженность и решительность в разрешении немалого количества проблем», — заявил Макрон.

Президент Франции поблагодарил Ангелу Меркель и Владимира Путина за участие в разрешении конфликта на Донбассе, который назвал «открытой раной в самом сердце европейского континента».

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