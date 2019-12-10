Путин остался доволен переговорами с Зеленским

Президент России Владимир Путин остался доволен двусторонними переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже, передает корреспондент РБК.

«Хорошо, доволен», — ответил глава государства на вопрос журналистов о том, как прошла встреча.

В то же время пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что беседа двух лидеров прошла очень успешно.

«Украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике», — сказала она.