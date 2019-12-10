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Путин остался доволен переговорами с Зеленским

Президент России Владимир Путин остался доволен двусторонними переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже, передает корреспондент РБК.

«Хорошо, доволен», — ответил глава государства на вопрос журналистов о том, как прошла встреча.

В то же время пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что беседа двух лидеров прошла очень успешно.

«Украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике», — сказала она.

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Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Саммит в «нормандском формате» начался 9 декабря в Париже в 16:20 по местному времени (19:20 мск). Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсуждают урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

Встреча была прервана ради двусторонних переговоров лидеров России и Украины. После того, как они завершились, участники саммита вернулись к формату «четверки» во время рабочего ужина. После него ожидается, что представители «нормандского формата» дадут пресс-конференцию.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, саммит
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После встречи Путина и Зеленского продолжился саммит в формате «четверки»
Политика
Переговоры Путина и Зеленского завершились
Политика
Саммит в «нормандском формате» прервался
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