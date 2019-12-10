Аваков заявил о «жесткой» позиции Зеленского на саммите в Париже

Аваков заявил о «жесткой» позиции Зеленского на саммите в Париже

Переговоры в рамках «нормандского формата» в Париже прошли хорошо, и президент Украины Владимир Зеленский твердо отстаивал свою позицию, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент РБК.

«Президент Зеленский молодец. Очень правильно и жестко держит позицию. «Зрады» [предательства] нет», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что остался доволен переговорами с Зеленским. О том, что встреча лидеров прошла успешно, заявила и пресс-секретарь последнего Юлия Мендель. По ее словам, позиция Украины «была представлена очень сильно».

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина и Франция) начался 9 декабря в Париже, одним из ключевых вопросов стало урегулирование обстановки в Донбассе. Встречу прервали для переговоров России и Украины, после чего участники вернулись к полному формату во время рабочего ужина. В общей сложности саммит продлился восемь часов.